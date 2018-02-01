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Afrin'de bir köy daha temizlendi

Afrin'in kuzeyindeki Ali Kar köyü, terör örgütü PYD/PKK'dan temizlendi.

AA | 01.02.2018 - 12:04..
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Afrin'de bir köy daha temizlendi

TSK ve ÖSO, Afrin'in kuzeyindeki Ali Kar köyünü terör örgütü PYD/PKK'dan temizledi.

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