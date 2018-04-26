taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
106.755
USD
4,0789
EURO
4,9477
ALTIN
172,72
PETR
74,2900

Afrin'de bir okulda EYP bulundu

TSK'nın Afrin'de yürüttüğü temizlik faaliyetleri devam ediyor. Bir okulda sınıf içerisine gizlenmiş vaziyette zeminde EYP bulundu. SAS timi tarafından bulunan patlayıcı etkisiz hale getirildi.

Haber Merkezi | 26.04.2018 - 16:52..
  1. Haberler
  2. Gündem

TSK'nın Afrin'de yürüttüğü temizlik oeprasyonları devam ediyor. Zeytin Dalı Harekatı'nın sonalnadırılmasıyla başlanan temizlik faaliyetlerinde sona yaklaşıldı. Mehmetçiklerin yürüttüğü operaysonlarda PKK'nın EYP'lerini akılalmaz yerlere yerleştirdiği ortaya çıkıyor.

Afrin'de bir okulda EYP bulundu

SINIFIN ORTASINDA EYP

Afrin'de faliyet gösteren SAS timleri bölgede yürüttüğü temizlik faaliyetlerinde bir okulun sınıfına gizlenmiş EYP keşfetti. Kablo ve bulguları inceleyen SAS timleri sınıfın orta yerine patlayıcıların yerleştirildiğini tespit etti.

Afrinli çocukların okuması gereken, eğitim alması gereken bu okulları terör yuvası haline getiren teröristler, buraları da hain planları dahilinde kendilerine mesken edindikleri ayyuka çıktı.

Afrin'de bir okulda EYP bulundu

ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

SAS timinin tespit ettiği patlayıcı kısa sürede etkisiz hale getirildi. Timler zemine gömülü vaziyette bir büyük tüp ve beraberinde tesir arttırıcı maddeler buldu. TSK'da konuya ilişkin açıklama yaparken operasyonu "7 EYP okul binasının zarar görmemesi maksadıyla SAS timi tarafından etkisiz hale getirilmiş, müteakiben emniyetli bölgede kontrollü olarak imha edilmiştir."sözleriyle duyurdu.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Yunanistan'a kaçan darbecilerden biri serbest bırakıldı
Darbeci Süleyman Özkaynakçı, yoğun güvenlik önlemi altında gizli bir eve götürüldü.
CHP heyeti, Karamollaoğlu'yla görüşecek
Cumhuriyet Halk Partisi, Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu'yla bir araya gelecek.
24 Haziran'da kullanılacak olan oy pusulası
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül canlı yayında 24 Haziran'da kullanılacak oy pusulasını göstererek, iki pusulanın nasıl olacağını anlattı.
Şehit Uzman Çavuş Cesur son yolculuğuna uğurlandı
Lice'de PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan Çavuş İsmail Cesur için, Konya'nın Seydişehir ilçe meydanındaki Muaallimhane Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ahmet Davutoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tam destek

Ahmet Davutoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tam destek

426
Devlet Bahçeli milletvekilliği başvurusunu yaptı

Devlet Bahçeli milletvekilliği başvurusunu yaptı

97
Rusya Ermenistan'da da kaybetti

Rusya Ermenistan'da da kaybetti

33
Konya ve Samsun belediye başkanları istifa etti

Konya ve Samsun belediye başkanları istifa etti

275
İbrahim Tatlıses yeniden milletvekili aday adayı olacak

İbrahim Tatlıses yeniden milletvekili aday adayı olacak

198
Saadet Partisi 4 isim arasından adayını çıkaracak

Saadet Partisi 4 isim arasından adayını çıkaracak

185
AK Partili belediye başkanları toplandı

AK Partili belediye başkanları toplandı

60
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM