Afrin'de bombalı saldırı hazırlığındaki PKK'lılar yakalandı

Afrin'in Meydanki beldesindeki dağlık alandan şehir merkezine sızmaya çalışan teröristler, Özgür Suriye Ordusu'na bağlı polisin yaptığı operasyonla yakalandı.

ÖSO polisleri, bombalı saldırı planlayan biri Türk vatandaşı 2 PKK'lıyı sağ ele geçirdi.

EL YAPIMI BOMBALAR BULUNDU

Yakalananların üzerinde, susturuculu silahlar ve el yapımı bombalar bulundu.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve ÖSO, Zeytin Dalı Harekatı'yla Afrin'i 18 Mart'ta terör örgütü YPG/PKK'dan arındırmıştı.

TSK ve ÖSO'nun Afrin'de hayatı normale döndürme çalışmaları sürüyor. Afrin genelinin büyük ölçüde teröristlerden temizlenmesine rağmen teröristlere ait bazı hücreler bulunduğu biliniyor.

CERABLUS'TA BOMBALI SALDIRI

TSK ve ÖSO'nun kontrolündeki Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde, Cerablus ilçesinde sabah saatlerinde iki bombalı araç patlatıldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Bomba yüklü araçların, ilçenin doğusundaki Pazar Sokağında bir yola daha önce bırakıldığı ve bulundukları yerde patlatıldığı öğrenildi.