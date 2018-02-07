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Afrin'de canlı bomba aracı tank atışıyla vuruldu

Zeytin Dalı Harekatı'nda teröristlerin bombalı araçla yapmaya çalıştığı saldırı, tank atışıyla engellendi.

AA | 07.02.2018 - 10:40..
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Afrin'de canlı bomba aracı tank atışıyla vuruldu

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından hudutlar ile bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, dost, kardeş bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak için 20 Ocak Cumartesi günü saat 17.00'de başlatılan "Zeytin Dalı Harekatı" sürüyor.

MEHMETÇİĞİN DİKKATİ SALDIRI GİRİŞİMİNİ ENGELLEDİ

Terör örgütü PYD/PKK üyeleri bazı bölgelerde Türk Silahlı Kuvvetleri ile ÖSO güçlerinin bulunduğu mevzilere yönelik saldırı girişimlerinde bulunuyor. Afrin'in batısında kontrol altına alınan stratejik bir tepeye yönelik teröristlerin saldırı girişimi Mehmetçik'in dikkati sayesinde bertaraf edildi.

Afrin'de canlı bomba aracı tank atışıyla vuruldu

TSK TEPEDEN TESPİT ETTİ

PYD/PKK terör örgütüne ait mühimmat yüklü bir kamyonetle ÖSO kuvvetlerinin bulunduğu mevziye bombalı saldırı girişimi olduğu, TSK tarafından korunan tepeden tespit edildi.

TERMAL KAMERALARLA İZLENDİ

Bunun üzerine termal kameralarla takip edilen aracın, yerleşim yerlerinin olduğu alandan çıkması beklendi.

TANK ATIŞI YAPILDI

Aracın yerleşim yerlerinden uzaklaşmasının ardından teröristlerin bulunduğu araca yönelik tank atışı yapıldı, araç imha edildi.

Afrin'de canlı bomba aracı tank atışıyla vuruldu

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