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Afrin'de cansız çocuk mankene tuzaklanmış bomba bulundu

Afrin'den kaçarken çok sayıda ev ve iş yerini tuzaklayan terör örgütü PKK/YPG-PYD üyelerinin, cansız çocuk mankene el yapımı patlayıcı düzeneği kurduğu ortaya çıktı.

İHA | 25.03.2018 - 11:27..
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Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından terör örgütü PKK/PYD-YPG'den temizlenen Afrin kent merkezinde hayat normale dönmeye başladı.

Afrin'de cansız çocuk mankene tuzaklanmış bomba bulundu

Afrin'de cansız çocuk mankene tuzaklanmış bomba bulundu ViDEO

HAİN TUZAKLAR BULUNUYOR

Teröristlerin ilçeden kaçarken çevredeki pek çok yeri el yapımı patlayıcıyla tuzaklaması nedeniyle ilçede titizlikle bomba taramaları ve imha çalışmaları devam ediyor.

Afrin'de cansız çocuk mankene tuzaklanmış bomba bulundu


CANSIZ ÇOCUK MANKEN KULLANDILAR

Afrin merkezinde bir dükkanda arama çalışmaları yapan askerler, çok sayıda el yapımı patlayıcı düzeneği ele geçirdi. Düzeneklerden bir tanesinin, cansız çocuk manken üzerine hazırlanması dikkat çekti.

Afrin'de cansız çocuk mankene tuzaklanmış bomba bulundu


KONTROLLÜ OLARAK İMHA EDİLDİ

ÖSO mensupları, ilçedeki el yapımı patlayıcıların otomobil, ev ve iş yerlerine döşendiğini ancak pek çoğunu tespit ettiklerini dile getirdi.
Ele geçirilen patlayıcı maddeler daha sonra askerler tarafından imha edildi.

Afrin'de cansız çocuk mankene tuzaklanmış bomba bulundu


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