Afrin'de çember de kapandı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 20 Ocak'ta Afrin'de başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nda ABD'nin beslemeleri arkalarına bakmadan kaçtı. Afrin merkezinde kontrolü sağlayan TSK ve ÖSO, bölgelere yerleşmeye devam ediyor.

KİRAZLI DAĞI DA TEMİZLENDİ

Afrin merkezinden son olarak mayın kontrolü yapan Türk ordusu, ÖSO birlikleri ile birlikte kalan son yerlere yöneldi. Terör örgütlerine karşı yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nı büyün bir özveriyle yapan ordumuz, Kirazlı Dağı'nı da teröristlerden temizledi.

ÇEMBDER KAPANDI

ÖSO ile ortak yürütülen operasyonda Afrin'in merkezine hilal şeklinde ilerleyen birlikler, geçtiğimiz günlerde 19 yeri kuşatma alarak hilalde birleşime gitmişti.

19 bölgenin çember altına alınmasının ardından Afrin'in merkezi de alındı. Merkezin temizlenmesinin ve tamamen TSK kontrolünün altına alınmasıdan sonra batıda kalan bölümdeki teröristler teslim oldu.