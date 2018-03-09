taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
116.955
USD
3,8233
EURO
4,7028
ALTIN
162,06
PETR
63,8500

Afrin'de El Caviz ve Melkiye köyleri kurtarıldı

Anadolu Ajansı teröristlerden temizlenen El Caviz ve Melkiye köyleriyle Zeytin Dalı Harekatı'nın resmen Afrin ilçe merkezi sınırları içine girdiğini dünyaya duyurdu.

AA | 09.03.2018 - 11:38..
  1. Haberler
  2. Gündem
Afrin'de El Caviz ve Melkiye köyleri kurtarıldı

Afrin'de El Caviz ve Melkiye köyleri kurtarıldı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Afrin'in Şavarighat El Caviz ve Melkiye köylerini YPG/PKK-DEAŞ'tan arındırarak, Afrin ilçe merkezi sınırları içine girdi.

AFRİN SINIRINDAKİ KÖYLER TEMİZLENMEYE BAŞLANDI

TSK ve ÖSO, Afrin ilçe merkezinin kuzeydoğusundaki Şavarighat El Caviz ve Melkiye köylerini kurtardı. Söz konusu yerleşimler, Zeytin Dalı Harekatı'nda ilçe merkezinde ele geçirilen ilk köyler oldu.

159 KRİTİK BÖLGE KONTROL ALTINDA

TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana YPG/PKK-DEAŞ'ın işgalindeki Afrin'de 5'i belde merkezi, 124'ü köy, 30'u kritik nokta olmak üzere toplam 159 bölgeyi kontrol altına aldı.

SİVİLLER ZORLA AFRİN'E YÖNLENDİRİLİYOR

YPG/PKK'nın yığınak ve savunma hatları, büyük ölçüde Afrin ilçe merkezinde bulunuyor. Beldelerdeki sivilleri canlı kalkan yapabilmek için nüfusu zorla ilçe merkezine yönlendiren örgüt, merkezden Beşar Esad rejimi ve askeri muhaliflerin kontrolündeki bölgelere gitmek isteyen Arap ve Kürt nüfusa ise engel oluyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Afrin'deki büyük baraj teröristlerden temizlendi
TSK ve ÖSO, Afrin'in Büyük Halobu köyünü teröristlerden arındırarak, Afrin ile Azez'e su sağlayan barajı kontrolüne aldı.
Cinderes'teki sıcak çatışma anları görüntülendi
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) terör örgütü YPG/PKK'dan kurtardığı Cinderes belde merkezindeki sokak çatışmaları görüntülendi.
Afrin’in yüzde 60’ı teröristlerden temizlendi
TSK'nın Afrin'de gerçekleştirdiği terör harekatında 49'uncu güne girildi. 49 günde bölgenin yüzde 60'ında temizliğin sağlandığı açıklandı.
Afrin'de öldürülen terörist sayısı
Türk Silahlı Kuvvetlerince, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 3149 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kılıçdaroğlu artık Afrin operasyonuna karşı değil

Kılıçdaroğlu artık Afrin operasyonuna karşı değil

218
UEFA'da son 16 tur ilk maçları tamamlandı

UEFA'da son 16 tur ilk maçları tamamlandı

8
Trump ve Kim görüşecek

Trump ve Kim görüşecek

145
Ercan Yazgan hayatını kaybetti

Ercan Yazgan hayatını kaybetti

87
Suudi Arabistan'da tarihi koşu

Suudi Arabistan'da tarihi koşu

94
ABD askerleri 'Dur Yolcu'ya dürbünle baktı

ABD askerleri 'Dur Yolcu'ya dürbünle baktı

56
Kadınlar Günü yürüyüşüne açılan pankartlar damga vurdu

Kadınlar Günü yürüyüşüne açılan pankartlar damga vurdu

296
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM