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Afrin'de Ermeniler katlediliyor yalanı

The Armenian Weekly Gazetesi, Türkiye düşmanlığı için "Afrin'de Ermeniler öldürülüyor" yalanını gündeme getirdi.

Haber Merkezi | 31.01.2018 - 09:35..
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Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü YPG'ye karşı düzenlediği operasyonlar, Ermenistan'da da rahatsızlığa neden oldu.

Türk Silahlı Kuvvetleri'ni karalamaya çalışan Ermeniler, kirli bir algı çalışmasına başladı.

Ülkede yayın yapan The Armenian Weekly Gazetesi, Afrin'de düzenlenen operasyonlarda 3 bin yıllık tarihi eserlerin yok edildiğini yazdı.

ERMENİLER KATLEDİLİYORMUŞ

Haberin devamında ise, bölgeye yerleşen Ermeni bir ailenin harekat kapsamında öldürüldüğü ifade edildi.

AYNI YALANLAR

Sözde soykırım yalanının da hatırlatıldığı haberde, Türkiye'nin Ermenilere karşı tavrının aynı olduğu savunuldu.

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