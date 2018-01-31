Afrin'de Ermeniler katlediliyor yalanı

Amerika'nın desteğiyle Türkiye'ye karşı saldıran YPG'li teröristlerle, Kurtuluş Savaşı'na katılan Kürtleri bir tutan HDP'li Ahmet Yıldırım, harekatın durmasını istedi.

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12. Ankara Kitap Fuarı başlıyor

Eylül Fuarcılık tarafından 16-26 Şubat 2018 tarihleri arasında ATO Congresium’da düzenlenecek Ankara Kitap Fuarı, kapılarını on ikinci kez açmaya hazırlanıyor.