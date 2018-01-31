Afrin'de Ermeniler katlediliyor yalanı

Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü YPG'ye karşı düzenlediği operasyonlar, Ermenistan'da da rahatsızlığa neden oldu.
Türk Silahlı Kuvvetleri'ni karalamaya çalışan Ermeniler, kirli bir algı çalışmasına başladı.
Ülkede yayın yapan The Armenian Weekly Gazetesi, Afrin'de düzenlenen operasyonlarda 3 bin yıllık tarihi eserlerin yok edildiğini yazdı.
ERMENİLER KATLEDİLİYORMUŞ
Haberin devamında ise, bölgeye yerleşen Ermeni bir ailenin harekat kapsamında öldürüldüğü ifade edildi.
AYNI YALANLAR
Sözde soykırım yalanının da hatırlatıldığı haberde, Türkiye'nin Ermenilere karşı tavrının aynı olduğu savunuldu.