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Afrin'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı: 2612

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2612’ye yükseldi.

İHA | 04.03.2018 - 09:46..
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Afrin'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı: 2612

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Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından geçen 20 Ocak günü Türkiye'nin sınır hattı ile bölgedeki güvenlik ve istikrarın sağlanması, bölge halkının teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarılması amacıyla Suriye’nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG'li ve DEAŞ'lı teröristlere yönelik başlatılan 'Zeytin Dalı Harekâtı'nda 44'üncü güne girildi.

24 SAATTE 178 TERÖRİST ETKİSİZ

Genelkurmay Başkanlığı, teröristlere ait hedeflerin kara ve hava operasyonlarıyla imha edilmesiyle sürdürülen harekâtın başından bu yana, 178'i son 24 saatte olmak üzere toplam 2 bin 612 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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