Afrin'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3 bin 800

Afrin'de başlatılan Zeytin Dalı Harekatı ile bölge terörden temizlenirken mayın ve patlayıcı temizleme çalışmaları sürüyor.
"ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI 3 BİN 800'Ü BULDU"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Toplantısı'nda gündeme dair açıklamalarda bulunurken, "Suriye'den ülkemize yönelen tehditleri ortadan kaldırmak için başlattığımız Zeytin Dalı Harekatımız başarı ile sürüyor. Bugün itibarıyla son rakamı aldım. Etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı 3800'ü buldu." açıklamasıyla son rakamı da açıkladı.