Afrin'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3 bin 800

Güneş Gazetesi'nin 100 bin dolara satın aldığı rezidans dairesi, şehit ailelerine bağış için gerçek değerinden satılacak.

MOS Saç Artisti Can Çelik, 2018 İlkbahar - Yaz günlük saç modelleri ve gelin başı trendlerini açıklayarak kafaları karıştıran ombre ve sombre arasındaki farkları anlattı.

5

Çocukluktan ergenliğe geçiş

Önce bebek sonra çocuk ve şimdi de yetişkin olmaya adım atmaya başlayan gençlerin ergenlik dönemin de olan değişikleri dikkate almalıyız.