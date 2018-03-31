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Afrin'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı: 3820

Suriye'nin kuzeyinde devlet kurma hayallerine kapılan proje terör örgütleri, Zeytin Dalı Harekatı ile büyük bir darbe aldı.

AA | 31.03.2018 - 10:41..
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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyine yuvalanan proje terör örgütlerine karşı başlattığı Zeytin Dalı Harekatı, başarılı bir şekilde devam ediyor.

Harekat kapsamında Afrin'i ve çevresindeki köyleri teröristlerden temizleyen Mehmetçik, bölgede tuzaklanan bombaları da tek tek etkisiz hale getirmeye başladı.

Bölgedeki operasyonlar kararlılıkla devam ederken, Türk Silahlı Kuvvetleri son durum bilgisini paylaştı.

3 BİN 820 TERÖRİST EX

TSK'dan yapılan açıklamada, harekat kapsamında toplam 3 bin 820 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

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