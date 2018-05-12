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Afrin'de görev yapan kahramanlar yurda dönüyor

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Türkiye sınırını teröristlerden arındıran askerlerimiz, düzenlenen törenlerle karşılandı.

AA | 12.05.2018 - 10:48..
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Afrin'de görev yapan kahramanlar yurda dönüyor

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'de gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'deki görevlerini tamamlayan 48 özel harekat personeli, Atatürk Havalimanı'nda mehteran ekibiyle karşılandı.

MESAİ ARKADAŞLARI KARŞILADI

Özel uçakla İstanbul'a gelen ekip için havalimanında bulunan Özel Harekat Şube Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen karşılama törenine bazı emniyet şube müdürleri, polislerin yakınları ve bazı meslektaşları katıldı.

Törende, Afrin'den dönen özel harekat personeli, kendilerini tören alanında bekleyen mesai arkadaşlarına tek tek sarılarak hasret giderdi.

Afrin'de görev yapan kahramanlar yurda dönüyor

ESKİŞEHİR

Eskişehir'de de karşılama törenleri vardı.

Zeytin Dalı Harekatı'na katılan 22 özel harekat personeli, aileleri tarafından büyük bir sevinçle karşılandı.

Afrin'den dönen özel harekatçılara mehterli karşılama VİDEO

Afrin'de görev yapan kahramanlar yurda dönüyor

Afrin'de görev yapan kahramanlar yurda dönüyor

DUALARLA GİTTİLER, DUALARLA GELDİLER

Sivas'ta da büyük bir sevinç var.

Afrin'i teröristlere dar eden kahramanlarımız, Sivas'a döndü. Aileleri tarafından karşılanan kahramanlar için kurban kesilerek dua edildi.

Afrin'de görev yapan kahramanlar yurda dönüyor

Afrin'de görev yapan kahramanlar yurda dönüyor

Afrin'de görev yapan kahramanlar yurda dönüyor

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