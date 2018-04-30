Afrin’de görevli asker trafik kazasında hayatını kaybetti

Cehaletin günden güne arttığını savunan Gülriz Sururi, Türkiye'de artık yaşanmayacağını, gitmek isteyenlerin haklı olduğunu söyledi.

Gülriz Sururi'ye göre Türkiye'de yaşanmaz

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İstanbul'da 5 ilçede 20 saat su kesintisi

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), yenileme ve bağlantı çalışmaları nedeniyle bazı bölgelere 20 saat süreyle su verilemeyeceğini açıkladı.