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Afrin'de hastaların yaralarını Türkiye sardı

Terör örgütü YPG'nin işgalinden kurtarılan Afrin, Türk askerinin bölgedeki etkinliğini artırmasıyla huzura kavuştu.

Haber Merkezi | 03.05.2018 - 07:16..
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Afrin'de hastaların yaralarını Türkiye sardı

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Suriye sınırına geçen Türk askeri, bölgede huzur ve barış ortamını sağlamak için terör örgütü YPG'nin işgal altında tuttuğu bölgeleri tek tek teröristlerden temizledi.

HUZUR MEHMETÇİK'LE SAĞLANDI

Bölgede başarılı operasyonlara imza atan Mehmetçik, tuzaklanan bombaları da imha ettikten sonra vatandaşların yaralarını sarmaya başladı.

HAYAT NORMALE DÖNÜYOR

Geçtiğimiz ay bölgeye kurulan Acil Yardım Hastanesi ile bölgede yaşayan insanların yaraları sarıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamaya göre; 21 Nisan'da kurulan hastanede bugüne kadar 634'ü çocuk olmak üzere 2009 hastaya sağlık hizmeti verildi.Afrin'de hastaların yaralarını Türkiye sardı

Afrin'de hastaların yaralarını Türkiye sardı

Afrin'de hastaların yaralarını Türkiye sardı

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