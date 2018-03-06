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Afrin'de hendekleri halka kazdırdılar

Türkiye'nin Afrin'den temizlemek için operasyon başlattığı teröristlerin, hendek kazımlarında bölge halkını kullandığı ortaya çıktı.

AA | 06.03.2018 - 22:39..
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Afrin'de hendekleri halka kazdırdılar

TSK'nın Suriye'nin Afrin kentinde başlattığı Zeytin Dalı Harekatı kapsamında bölgeden yeni bilgiler gelmeye başladı. Türkiye'nin BM'nin 51. maddesinin çiğnemeden harekatına devam ettiği bildirilirken, teröristlerin hendeklerini genişletmeye devam ettiği de aktarıldı.

Afrin'de hendekleri halka kazdırdılar

HAREKAT MEŞRU MÜDAFAA HAKKI ÇERÖEVESİNDE İLERLİYOR

Harekat, Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) terörle mücadeleye yönelik ilgili kararlarıyla Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin 51'inci maddesinde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak sürdürülüyor.

Afrin'de hendekleri halka kazdırdılar

TERÖRİSTLER KAÇABİLECEKLERİNİ ZANNEDİYOR

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, YPG/PKK-DEAŞ'lı teröristler, TSK'nin ilerleyen süreçte düzenleyeceği kara harekatına karşılık, elinde tuttuğu Afrin'deki tahkimatı artırmaya çalışıyor ve yeni taktikler geliştiriyor.

HENDEK ÇALIŞMALARINI ARTTIRDILAR

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında yürütülen çalışmalarda teröristlerce, Afrin çevresi ile ilçede bazı bölgelerin hendek ve toprak setlerle çevrildiği ortaya çıktı.

Set ve hendeklerin, bölgedeki terör örgütleri tarafından hem mevzi hem de engel sistemi olarak tasarlandığı tespit edildi.

Hendeklerin, yaklaşık 2 metre genişliğe ve 2 metre derinliğe, toprak setlerin ise yaklaşık 2-3 metre yüksekliğe ulaştığı belirlenirken, teröristlerin

Afrin'de hendekleri halka kazdırdılar

bu tahkimatları güçlendirme çalışmaları fotoğraflara yansıdı.

HENDEK KAZILARINDA BÖLGE HALKI KULLANILDI

Başta çocuklar olmak üzere, Afrin'de yaşayan sivillerin hayatı hiçe sayılarak geliştirilmeye çalışılan tahkimatın inşasında, çocukları kaçırılarak silah altına alınan bölge halkının, zorla ve tehditle çalıştırıldığı belirlendi.

Teröristlerin, yapılan tahkimatlarla şehirlerin doğal yapısını bozduğu ve bölge halkının yaşam koşullarını iyice zorlaştırdığı değerlendirildi.

Afrin'de yaşayan binlerce sivilin hayatını hiçe sayarak, şehri tahkimatlı mevzi haline getiren teröristlerin, bölge halkının şehri terk etmesine engel olduğu ve sivilleri "canlı kalkan" olarak kullanmaya devam ettiği belirlendi.

Afrin'de hendekleri halka kazdırdılar

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