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Afrin’de her taşın altından PKK çıkıyor

Afrin'de devam eden Zeytin Dalı Harekatı PKK ile OYD/YPG'nin nasıl bir ihanet birlikteliği içerisinde olduklarını gözler önüne seriyor. Öldürülen teröristlerin üzerlerinden Apo'nun resimleri çıkıyor.

İHA | 17.02.2018 - 10:32..
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Afrin’de öldürülen YPG’li teröristin hücum yeleğinden bölücü terör örgütü PKK’nın elebaşı Abdullah Öcalan’ın armasının çıkması, iki terör örgütü arasındaki bağı bir kez daha ortaya koydu.

YPG'NİN PKK'LI TERÖRİSTLERİ

Afrin’de Türkmenlerden oluşan Fatih Sultan Mehmet Taburu’nda YPG’ye karşı gönüllü olarak savaşan Rizeli Murat Kutanis tarafından çekilip paylaşılan fotoğraflar terör örgütleri YPG ve PKK arasındaki bağı bir kez daha ortaya koydu.

Fatih Sultan Mehmet Taburuna bağlı gönüllü askerler tarafından düzenlenen operasyonda öldürülen YPG’li teröristin hücum yeleğinin üzerinde bölücü terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın arması çıktı.

HARİTALI PROPAGANDA

Öte yandan Arfin’de bulunan bir ilköğretim okulunda bulunan ders kitabındaki haritada, Türkiye’nin Karadeniz bölgesine kadar uzanan Doğu ve Güneydoğu bölgesi sınırları ile İran, Irak ve Suriye’nin bir bölümü Kürdistan olarak gösteriliyor.
Kutanis, Suriye’de ismi her ne olursa olsun her ihanetin ardında PKK’nın da bulunduğunu belirtip, YPG’nin ABD tarafından verilen silahlar ile Türkiye’ye saldırdığını sözlerine ekledi.

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