Kara Kabilesinde Yüz Boyamak ve Anlamları

Bir tekmenin bedeli 60 bin avro

Bahçeli ile Kılıçdaroğlu cenazede bir araya geldi

1 Fikirci Bey yazdı: KANON Türkiye'nin bir orta yolu yok. Orta yolu oluşturması gereken bir ana akım medyası ise hiç yok. Amiral gemisi denenlerin 15 yıldır hiçbir öngörülerinin tuttuğu yok..

2 Atatürk Havalimanı'nda yolcular taksilerden şikayetçi Türkiye'nin en büyük kapısı Atatürk Havalimanı'nda taksicilerin kısa mesafe yolcularını almamasıyla ilgili Kooperatif Başkanı "Böyle bir şey söz konusu değil, olursa ihraç ederiz." dedi.

3 Şampiyonlar Ligi'ndeki primler artıyor Şampiyonlar Ligi'nde önümüzdeki sezon kulüplere verilen primler artacak. Direkt olarak gruplara kalan takımlar artık 12.7 milyon euro değil, 15 milyon euro kazanacak.

4 Afrin'de her yer YPG mezarlığı Zeytin Dalı Harekatı kapsamında kontrol sağlanan Afrin'de ölen YPG'linin fotoğraflarının da bulunduğu yüzlerce mezar ortaya çıktı.

5 Derede kaybolan polisi arayan ekipte sayı 603'e çıkarıldı Trabzon Maçka'da önceki gün şüpheli aracı takip ederken dereye uçan otomobilde akıntıya kapılarak kaybolan polis memurunu 603 kişi arıyor.

6 Okul yoluna tuzaklanan bombayı görevli fark etti Şanlıurfa Eyyübiye'de okul yoluna tuzaklanan parça tesirli el yapımı patlayıcı belediyenin temizlik görevlisi tarafından bulundu. Bomba uzmanları patlayıcıyı imha etti.