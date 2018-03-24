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Afrin'de her yer YPG mezarlığı

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında kontrol sağlanan Afrin'de ölen YPG'linin fotoğraflarının da bulunduğu yüzlerce mezar ortaya çıktı.

Haber Merkezi | 24.03.2018 - 17:11..
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Türk Silahlı Kuvvetleri, 20 Ocak tarihinde Afrin'i işgal eden terör örgütünü bölgeden temizlemek için başlattığı operasyonda sona doğru yaklaştı.

Harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3733 oldu. Teröristler hem kırsal kesimlerden hem de Afrin'in merkezinden temizlenerek kontrol tamamen sağlandı.

Afrin'de her yer YPG mezarlığı

TERÖRİST MEZARLIĞI

Güvenlik güçleri, kontrolü sağladığı bölgede yüzlerce teröristin cesetlerinin olduğu mezarlıklar buldu.

Apartmanların arasında bulunan mezarlıkta, mezar taşlarına fotoğraflarını asan teröristler, mezarları çakıl taşı, çiçek ve renkli iplerle süsledikleri görüldü.

Afrin'de her yer YPG mezarlığı

Afrin'de terörist mezarları bulundu

Afrin'de her yer YPG mezarlığı

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