Afrin'de her yer YPG mezarlığı

Türk Silahlı Kuvvetleri, 20 Ocak tarihinde Afrin'i işgal eden terör örgütünü bölgeden temizlemek için başlattığı operasyonda sona doğru yaklaştı.
Harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3733 oldu. Teröristler hem kırsal kesimlerden hem de Afrin'in merkezinden temizlenerek kontrol tamamen sağlandı.
TERÖRİST MEZARLIĞI
Güvenlik güçleri, kontrolü sağladığı bölgede yüzlerce teröristin cesetlerinin olduğu mezarlıklar buldu.
Apartmanların arasında bulunan mezarlıkta, mezar taşlarına fotoğraflarını asan teröristler, mezarları çakıl taşı, çiçek ve renkli iplerle süsledikleri görüldü.