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Afrin'de ilk cuma

PKK/PYD'li teröristleri yok eden Mehmetçik ve ÖSO Afrin'de ilk cumasını geçirdi. Afrin'in zulüm altından kurtarılan Müslüman halkı ilk cumasını Mehmetçik ve ÖSO ile birlikte kıldı.

AA | 23.03.2018 - 16:31..
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Afrin'de ilk cuma

TSK'nın Afrin'i temizlemesinin üzerinden neredeyse bir hafta geçti, kentte herşey yavaş yavaş normale dönüyor. TSK ve ÖSO askerleri bölgedeki temizlik faaliyetlerini büyük bir hızla sürdürüyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin merkezini teröristlerden temizlemesinin ardından ilk cuma namazı kılındı.

Afrin'de ilk cuma

MEHMETÇİK AFRİNLİLERLE SAF TUTTU

Afrin merkezindeki camide Mehmetçik ve Özgür Suriye Ordusu mensuplarıyla namaz kılan ilçe halkı uzun zamandan sonra ilk defa huzur içinde namaz kıldıklarını belirtti.

Afrin halkı kurtarıcıları Mehmetçik ve ÖSO ile birlikte saf tuttu, namaz kıldı, dua etti.

Afrinliler Mehmetçik ile cuma namazı kıldı VİDEO

Afrin'de ilk cuma

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