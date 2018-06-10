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Afrin'de kardeşlik için iftar verildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin teröristlerden temizlediği Afrin'de Türkmen, Kürt, Yezidi ve Arap aşiretler iftarda buluştu.

AA | 10.06.2018 - 07:34..
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Afrin'de kardeşlik için iftar verildi

Afrin'de birkaç ay önce sivil halk güvenlik korkusundan sokağa çıkamazken, Zeytin Dalı Harekatı ile teröristlerden temizlenen bölgede toplu iftarlar yapılmaya başladı.

Afrin'de kardeşlik için iftar verildi

ÖSO MENSUPLARI DA İFTARDA YER ALDI

İftar programına, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatları ile özgürlüğüne kavuşturulan Suriye'nin kuzeyindeki aşiretlerin kanaat önderleri, Yezidi, Arap, Kürt ve Türkmen ailelerin ileri gelenleri ile Afrin merkez ve belde meclisleri başkanlarının yanısıra Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensupları da katıldı.

Birlik ve beraberlik çağrısının yapıldığı programda, aşiret liderleri, Münbiç ve işgal altındaki Suriye topraklarında yapılabilecek operasyonlarda Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ve Türk Silahlı Kuvvetlerini (TSK) destekleyeceklerini vurguladı.

Afrin'de kardeşlik için iftar verildi VİDEO

Afrin'de kardeşlik için iftar verildi

"KARDEŞLİĞİ PEKİŞTİRMEK İÇİN TOPLANDIK"

Kürt aşiretler adına konuşan Ebu Salih Kürd, kardeşlik iftarının Arap, Kürt ve Türkmenleri birleştirdiğini belirterek, Zeytin Dalı Harekatı ile Afrin'in teröristlerden temizlendiği dile getirdi.

Kürd, "Bizler burada kardeşliğimizi pekiştirmek adına toplandık. Irk ayrımını ortadan kaldırarak tek vücut olarak Afrin'de yaşıyoruz. Afrin'e vermiş olduğu destek dolayısıyla Türk hükümetine çok teşekkür ediyorum. Aynı şekilde, bu vatan uğruna kanlarını dökerek, teröristlerden temizleyen Arap ve Türkmen kardeşlerime de teşekkür ederim." dedi.

Afrin'de kardeşlik için iftar verildi

"PKK BİZİ BİRBİRİMİZDEN AYIRDI"

Aceel aşireti lideri Ebu Ali Sicco da iftarı düzenleyenlere teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz günlerde kardeşlik iftarında bir araya gelmiştik. Şimdi de daha kapsamlı bir şekilde, bölge aşiretleri ve Zeytin Dalı Harekatı'nda emek veren kardeşlerimizle beraberiz. Bugün El Bab, Cerablus, Azez ve Maria bölgelerinden gelen kardeşlerimizle buradayız. Kürt kardeşlerimizin yanındayız. Biz kardeşiz. YPG/PKK bizi birbirimizden ayırdı. Devrimin başından beri dilimizden düşmeyen 'Suriye halkı birdir' ifadesini tekrarlıyoruz. Şimdi birlik ve beraberlik vakti. Afrin'i beraber kalkındıracağız."

Afrin'de kardeşlik için iftar verildi


"TÜRKİYE AFRİN'İ TEMİZLEDİ"

Afrin polis birlikleri adına konuşan Nizar Mahmud da iftarın gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, "Bizler tek bir el olarak Türkiye ile Afrin'i teröristlerden temizledik. İnşallah tek vücut olarak Afrin'i diğer bölgelerden daha iyi ve yaşanır hale getireceğiz. Biz, Afrin'de hepimiz Suriyeliyiz. Din, dil ve ırk ayrımı yapmadan beraberce burada yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

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