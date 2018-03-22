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Afrin'de Kimar ve Berad düştü

Türk Silahlı Kuvvetleri ve ÖSO birlikleri, Berad köyünde YPG ve rejim milisleriyle girdiği mücadele sonrası kontrolü sağladı. YPG yandaşları ölen teröristleri topladı.

Haber Merkezi | 22.03.2018 - 04:28..
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Afrin merkezinin düşmesinin ardından Zeytin Dalı Harekatı emin adımlarla devam ediyor. Teröristlere nefes aldırmadan üstlerine giden Mehmetçik ve ÖSO birlikleri iki köyü daha temizledi.

LEŞLERİN BAŞINDA AĞITLAR YAKTILAR

Türk askeri ve destek ekipleri bugün Kimar ve Berad'ı da temizledi. Bölgelerde öldürülen teröristlerin 10 tanesinin leşi destekçileri tarafından tabutlara yerleştirildi.

Terör destekçileri, arkalarına bakmadan kaçan YPG'lilerden kalanlar için yeni tabut hazırlıyor.

Afrin'de Kimar ve Berad düştü

HAMZA TUGAYI'NDAN POZ VERDİ

Özgür Suriye ordusunun kırmızı berelileri, Berad köyünde YPG / rejim milisleri ile çatıştıktan sonra zafer pozu verdi.

Mehmetçik ile birlikte yürütülen operasyonda Hamza Tugayı da Berad ve Kimar köylerine girdi.

Afrin'de Kimar ve Berad düştü

Afrin'de Kimar ve Berad düştü


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