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Afrin'de köylere sızmaya çalışan teröristler öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri, Zeytin Dalı Harekatı'nı başarılı bir şekilde sürdürürken, bugün YPG'den alınan Ankala köyüne sızmak isteyen teröristler bombalandı.

İHA | 28.02.2018 - 16:22..
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TSK ve ÖSO güçleri Afrin’de belirlenen terör hedeflerini harekatın 40’ıncı gününde vurmaya devam ediyor.

TOP ATIŞIYLA VURULDULAR

Raco Dağı eteklerinde terörden temizlenen Şeyh Hadid bölgesindeki Ankala köyüne sızmaya çalışan teröristler vuruldu. Silahlı İnsansız Hava Araçlarının (SİHA) belirlediği hedefler, obüsler ve top atışlarıyla vurularak, imha edildi.

Afrin'de köylere sızmaya çalışan teröristler öldürüldü

DUMANLAR GÖRÜLDÜ

Vurulan terör hedeflerinden yükselen dumanlar sınır köylerinden de görüldü. Öte yandan, Hassa ilçesindeki sınır köylerinde çok namlulu roketatarlarla belirlenen hedefler de vuruldu. Bölgede hareketlilik sürerken, teröristlerle yaşanan sıcak çatışma sesleri duyuluyor.

Afrin'de köylere sızmaya çalışan teröristler öldürüldü

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