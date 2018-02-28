Afrin'de köylere sızmaya çalışan teröristler öldürüldü

1 Borderline nedir Borderline, kişinin güzel, başarılı hissederken ruh halinin birden değişkenlik göstermesiyle kendisini çok önemsiz biri olarak algıladığı, psikolojik bir hastalıktır.

2 Körling nedir İskoçyalılar tarafından geliştirilen bir spor dalı olan Körling (Curling) buz üzerinde gülle kaydırma oyununa verilen isimdir.

3 Prens William: Anlaşamadığımız oluyor Cambridge Dük ve Düşesi'nin yanı sıra Meghan Markle ve Prens Harry de bazı konularda fikir ayrılıkları yaşadıklarını açıkladı.

4 Bilmeyenler dedelerinin mezarını internetten öğreniyor Sivas Belediyesinin akıllı şehircilik uygulamaları kapsamında geliştirdiği yazılımla bilmeyenler dedelerinin mezarını internet üzerinden öğrenip, fotoğrafına bakarak Fatiha okuma imkanı buluyor.

5 ABD'den yeni terör güzellemesi ABD Koalisyon güçleri sözcülüğü, PKK'nın Suriye kolu olan YPG'nin omurgasını oluşturduğu Demokratik Suriye Güçleri (DSG) ile ilgili ABD'den yeni bir paylaşım yaptı.

6 Volkswagen, umudunu kestiği modeli yeniden üretti Volkswagen'in pick-up modeli olan Amarok'un spor paketi yeniden satışa çıktı.