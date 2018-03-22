Afrin'de Kur'an-ı Kerim'e tuzaklanmış patlayıcı bulundu

Kılıçdaroğlu'na göre Türkiye Finlandiya gibi olmalı

1 Afrin'de Arjantinli kadın terörist öldürüldü Terör örgütü YPG'nin kadın yapılanması olan YPJ'ye katılan Arjantinli Alina Sanchez, hava harekatıyla öldürüldü.

2 Mehmetçik'ten Afrin'e yardım eli Mehmetçik, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında teröristlerden arındırılan Afrin'de halka gıda yardımında bulundu, sağlık taraması yaptı.

3 Afrin'de ÖSO kılığına girip yağma yapanlar yakalandı Afrin’de ÖSO kılığına grip hırsızlık ve yağma yapan, bunları yaparken de kendi videolarını çekip batı basınına servis edenler yakalandı.

4 Uyku apnesi hayati önem taşır Uyku hastalıkları hayatı zehir ediyor. Yaygın olarak görülen uyku apnesi yani uykuda solunum durması, beyni oksijensiz bırakarak hayati risk doğurabiliyor.

5 Girit Adası’nda büyük orman yangını Bu mevsimde Girit'te çıkan yangın, şiddetli rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.

6 Suriyeliler ülkelerine dönüyor Suriye’de yaşanan savaştan kaçarak Türkiye’ye sığınan Suriyelilerin bir kısmı, Kilis’in Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden bir daha dönmemek üzere ülkelerine kesin dönüş yapıyor.