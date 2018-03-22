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Afrin'de Kur'an-ı Kerim'e tuzaklanmış patlayıcı bulundu

Zeytin Dalı Harekatı ile teröristlerden temizlenen Afrin'de, mayın ve patlayıcı arama çalışmaları devam ederken bir evin odasındaki Kur'an-ı Kerim'de bulunan patlayıcı imha edildi.

AA | 22.03.2018 - 10:44..
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Afrin'de Kur'an-ı Kerim'e tuzaklanmış patlayıcı bulundu

TSK'nın, Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensubu teröristleri etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla 20 Ocak'ta başlattığı Zeytin Dalı Harekatı, patlayıcı arama ve imha etme çalışmalarıyla sürüyor.

Afrin'de Kur'an-ı Kerim'e tuzaklanmış patlayıcı bulundu

DUVARA ASILI KUR'AN-I KERİM'E PATLAYICI YERLEŞTİRDİLER

Harekat kapsamında Afrin şehir merkezi, belde ve köylerde arama tarama ve patlayıcı temizlik çalışması yürüten güvenlik güçleri tarafından, Şeyh Obası köyündeki bir evde, bir odanın duvarına asılı Kur'an-ı Kerim'e tuzaklanmış patlayıcı bulundu.

Güvenlik güçlerinin dikkati sonucu Regaip Kandili'nin hemen öncesinde belirlenen patlayıcının imha edilmesiyle muhtemel can kayıplarının önüne geçilmiş oldu.

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