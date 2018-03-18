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Afrin'de mayın temizliği başladı

Terör örgütü YPG'nin işgalinden kurtarılan Afrin'de güvenlik güçleri, mayın arama tarama faaliyetlerini yürütüyor.

AA | 18.03.2018 - 16:48..
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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ÖSO desteğiyle yürüttüğü harekat kapsamında bu sabah terörden arındırılan ilçe merkezinde stratejik öneme sahip noktalarda güvenliği sağlayan birlikler, teröristlerin farklı noktalara yerleştirdikleri el yapımı patlayıcıları etkisiz hale getirmek için faaliyetlerini sürdürüyor.

TERÖR İZLERİ BİRER BİRER SİLİNİYOR

Sivillerin alandan uzaklaştırılmasının ardından TSK birlikleri, mayın dedektörlerinin yanısıra eğitimli köpekleri kullanarak ilçenin ana arterleri ve bazı mahallelerde çalışmalarına devam ediyor.

Mehmetçik'ten Afrin'de mayın temizleme çalışmaları VİDEO

Afrin'de mayın temizliği başladı

Afrin'de mayın temizliği başladı

ÇOK SAYIDA TUZAK VAR

Zırhlı iş makinelerinin de kullanıldığı çalışmalar sırasında tespit edilen el yapımı patlayıcılar, kontrollü olarak imha ediliyor.

Güvenlik güçleri, teröristlerin işgal ettikleri binalara kaçarken çok sayıda patlayıcı tuzakladıklarını, çalışmaların bir süre devam edeceğini belirtti.

Afrin'de mayın temizliği başladı

Afrin'de mayın temizliği başladı

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