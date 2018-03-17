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Afrin'de Mehmetçik motorlarla teröristlerin peşinde

Terör örgütünü bölgede kıskaca alan Özel Kuvvetler, saha şartlarına göre zaman zaman motosikletleri kullanmaya başladı.

Haber Merkezi | 17.03.2018 - 15:53..
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Afrin'de Mehmetçik motorlarla teröristlerin peşinde

Amerika'nın silah ve mühimmat desteğiyle Türkiye sınırında devlet kurma hayallerine kapılan teröristler, Zeytin Dalı Harekatı'yla birlikte büyük bir darbe aldı.

Türk askeri karşısında çaresiz kalan teröristler, son çare olarak bölgeden kaçış planları yapmaya başladı. Mehmetçik ise terörle mücadelesine ara vermemekte kararlı.

AFRİN YPG'YE MEZAR OLACAK

YPG tarafından kazılan hendekleri aşmak için bölgeye gönderilen özel köprülerden sonra şimdi de Türk askeri için motosikletler bölgeye sevk edildi.

Motosikletleri kullanmaya başlayan askerlerimiz objektiflere böyle poz verdi;

Afrin'de Mehmetçik motorlarla teröristlerin peşinde

Afrin'de Mehmetçik motorlarla teröristlerin peşinde

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