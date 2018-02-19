Afrin'de Mehmetçik'in milli ittifak pozu

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Afrin'de YPG Rus bayraklarını siper olarak kullanıyor

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında büyük ilerleme kat eden Türk ordusu karşısında son nefeslerini veriyor. Daha önce ABD bayraklarını kendilerine siper eden YPG, bu sefer de Rus bayraklarını kullanıyor.