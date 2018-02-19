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Afrin'de Mehmetçik'in milli ittifak pozu

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında bölgede kararlı bir şekilde terörle mücadeleyi sürdüren Türk askeri, objektiflere birlik beraberlik pozu verdi.

Haber Merkezi | 19.02.2018 - 13:48..
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Afrin'de Mehmetçik'in milli ittifak pozu

Amerika'nın verdiği desteklen Türkiye'nin sınırına yerleşen PKK/YPG'li teröristlere karşı başlatılan Zeytin Dalı Harekatı, 31. gününe girdi.

ADIM ADIM AFRİN MERKEZE

Harekat kapsamında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2 bine doğru ilerlerken, Mehmetçik'in morali de oldukça yüksek.

Bölgede barış ve huzur ortamını sağlamak isteyen Türk askeri, sivillere zarar gelmemesi için zaman zaman hayatını tehlikeye atıyor.

MİLLİ İTTİFAK POZU

Örgütün işgal altında tuttuğu bölgeleri teröristlerden arındıran Mehmetçik, birlik beraberlik mesajları vermeyi de ihmal etmiyor.

Bir eliyle bozkurt, bir eliyle rabia işareti yapan Türk askeri, objektiflere böyle yansıdı.

Afrin'de Mehmetçik'in milli ittifak pozu

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