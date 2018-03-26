Sosyal medyada paylaşılan ve büyük beğeni toplayan görüntülerde Afrin'de teröristlerden arındırılan köylerden birindeki evde, Mehmetçik, bağlama çalıp, türkü söylüyor. 'Yazın yağar kar başıma' adlı türküyü söyleyip, bağlamayı ustalıkla çalan Mehmetçiği, diğer askerler de hayranlıkla dinliyor.

Türkünün sözleri ise şöyle:

Felek ne derdin var ise/ Ben varım ya sal başıma/ Bıkmışım senin dünyandan/ Zaten gelir dar başıma/ Bırakmadın benim peşim/ Kurutmadın gözüm yaşın/ Neyinden korkayım kışın/ Yazın yağar kar başıma.

Afrin'de, Mehmetçik'ten türkü ViDEO











