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Afrin'de Mithat Binbaşı'nın intikamı alındı

Zeytin Dalı Harekatı'nda kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri'nce ele geçirilen Afrin'de Mehmetçik Mithat Binbaşı'yı unutmadı. "İntikamını aldık." diye seslendi.

Haber Merkezi | 18.03.2018 - 16:00..
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Afrin'de Mithat Binbaşı'nın intikamı alındı

Suriye'nin Afrin bölgesini teröristlerden arındırmaya yönelik yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında şehir merkezinin Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu tarafından kontrol altına alınmasının ardından Mehmetçik kent meydanında bir araya gelerek hilal oluşturdu.

Afrin'de Mithat Binbaşı'nın intikamı alındı

MEHMETÇİĞE SESLENDİ

Havadan SİHA'yla çekilen görüntüler dışında aynı anlar Mehmetçik tarafından da meydanda kaydedildi. Görüntülerde, harekatta görev alan komutan, Mehmetçiğe seslendiği konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Bu zafer öncelikli olarak Çanakkale şehitleri, ardından bu harekatta şehit olmuş 46 personelimize ve ÖSO'dan şehit olmuş personelimize, özelinde Şükrü Ünlü uzman çavuşumuza, Mithat Dunca Binbaşı'ya armağan olsun. Mithat Dunca eşi Lütfiye Hanım, kardeşleri Mustafa ve Metin, Mithat'ın intikamı yerde kalmadı, intikamını aldık. Lütfiye Hanım sen rahat et, burada 200 kardeşin var, saygılar."

Mithat Binbaşı'nın intikamı alındı VİDEO

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