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Afrin'de mücadele veren Mehmetçik'in postalları

Zeytin Dalı Harekatı'nın 20. gününe girilirken, Mehmetçiklerden de fotoğraflar gelmeye devam ediyor. Bu görüntülerden biri de Mehmetçik'in postalları...

Haber Merkezi | 08.02.2018 - 11:26..
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Afrin'de terör hedeflerine yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı başarıyla sürüyor. Teker teker etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı harekatın başlangıcından bugüne kadar binin üzerinde oldu.

"AFRİN DAĞLARINDAKİ MEHMETÇİK'TEN"

Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, bugün sosyal medya hesabından Afrin'deki Mehmetçik'in postalının fotoğrafını paylaştı.

Ağar fotoğrafla birlikte şunları yazdı; "Afrin dağlarındaki Mehmetçik'ten Mücadelede yaşam, ölüm, neşe, gırgır, keder, onur kısaca budur. Postaldadır her şey. Serdengeçti bir bedbinlik, kavruk bir savrukluk, sessiz bir haykırış. Ve hepsiyle onurlu bir şahlanış. Ve herşeyi, her zaman en güzel postal anlatır."

Afrin'de mücadele veren Mehmetçik'in postalları

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