Amerika'nın desteğiyle Suriye'nin kuzeyine yerleşen terör örgütlerine karşı başlatılan Zeytin Dalı Harekatı 48. gününe girdi.

YPG'YE NEFES YOK

Harekat kapsamında TSK ile ÖSO birlikleri teröristlere ağır darbeler vurmaya devam ediyor.

Örgütün işgal altında tuttuğu köylerdeki terör anıtları da yok bir bir yok edildi.

Afrin'de Öcalan fotoğrafıyla drift şov ViDEO

ÖSO'NUN DRİFT ŞOVU

Son olarak terörden arındırılan köy meydanında asılı teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafı indirildi.

ÖSO birlikleri tarafından bir araç yardımıyla indirilen fotoğrafla yapılan drift şovu kameralara yansıdı.