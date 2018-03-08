taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
116.842
USD
3,8059
EURO
4,7263
ALTIN
162,43
PETR
64,4500

Afrin'de Öcalan fotoğrafıyla drift şov

Terör örgütü YPG'nin temizlendiği bölgelerde teröristbaşı Öcalan'ın izleri de tek tek siliniyor.

Haber Merkezi | 08.03.2018 - 08:06..
  1. Haberler
  2. Gündem
Afrin'de Öcalan fotoğrafıyla drift şov

Amerika'nın desteğiyle Suriye'nin kuzeyine yerleşen terör örgütlerine karşı başlatılan Zeytin Dalı Harekatı 48. gününe girdi.

YPG'YE NEFES YOK

Harekat kapsamında TSK ile ÖSO birlikleri teröristlere ağır darbeler vurmaya devam ediyor.

Örgütün işgal altında tuttuğu köylerdeki terör anıtları da yok bir bir yok edildi.

Afrin'de Öcalan fotoğrafıyla drift şov ViDEO

ÖSO'NUN DRİFT ŞOVU

Son olarak terörden arındırılan köy meydanında asılı teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafı indirildi.

ÖSO birlikleri tarafından bir araç yardımıyla indirilen fotoğrafla yapılan drift şovu kameralara yansıdı.

Afrin'de Öcalan fotoğrafıyla drift şov

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Şehit annesine hakaret eden şoföre şartlı tahliye
Şoför, İstiklal Marşı'nın 6. kıtasının yazılı bulunduğu tablo önünde her gün 12.33'te imza atması şartıyla adli kontrol kararıyla tahliye edildi. Belirlenen saatin anlam taşımasına da özen gösterildi.
A&G'nin Cumhur İttifakı araştırması
2019 yılında yapılacak seçimler için ittifak yapan AK Parti ile MHP'ye destek oranı yüzde 50'yi aştı.
CHP'den terör bağlantılı vekiller tutuklansın önerisi
CHP'li Gürsel Erol, terör örgütleriyle bağlantısı olan isimlerin vekilliğinin düşürülmesinin yanında cezaevine gönderilmesini istedi.
48 milletvekili Kılıçdaroğlu'na geri adım attırdı
48 milletvekilinin ortak açıklamasıyla köşeye sıkışan Kemal Kılıçdaroğlu, tüzük kurultayında yapacağı düzenlemeleri revize ettirdi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İngiltere'de Juventus turladı

İngiltere'de Juventus turladı

8
NATO 45 bin askerler Rusya sınırında tatbikat yapacak

NATO 45 bin askerler Rusya sınırında tatbikat yapacak

37
HDP TBMM'de teröristleri korudu

HDP TBMM'de teröristleri korudu

99
Putin: Türkiye'yle ilişkileri geliştirmekle ilgileniyoruz

Putin: Türkiye'yle ilişkileri geliştirmekle ilgileniyoruz

29
A&G'nin Cumhur İttifakı araştırması

A&G'nin Cumhur İttifakı araştırması

38
Afrin'de Öcalan fotoğrafıyla drift şov

Afrin'de Öcalan fotoğrafıyla drift şov

25
Moody’s Türkiye'nin notunu düşürdü

Moody’s Türkiye'nin notunu düşürdü

40
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM