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Afrin'de öldürülen terörist sayısı 1641 oldu

TSK, Afrin'de öldürülen terörist sayısının 1641 olduğunu açıklarken sadece terörist ve bunlara ait barınakların hedef alındığını bir kez daha vurguladı.

Haber Merkezi | 19.02.2018 - 09:51..
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Afrin'de öldürülen terörist sayısı 1641 oldu

Zeytin Dalı Harekâtı 31. gününde başarıyla devam ediyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamaya göre, terör örgütleri PKK/PYD/YPG ve DEAŞ hedefleri durmaksızın vurulurken, 27 terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece harekat kapsamında etkisiz hale getirilen terörist sayısı da bin 614’e yükseldi.

"SADECE TERÖRİST VE BARINAKLAR HEDEF ALINIYOR"

Açıklamada, harekâtın icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçlerin hedef alındığı, sivil ve masum kişilerin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyetin gösterildiği de bir kez daha vurgulandı.

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