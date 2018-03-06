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Afrin'de öldürülen terörist sayısı 2872 oldu

Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 2 bin 872 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

DHA | 06.03.2018 - 09:42..
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Afrin'de öldürülen terörist sayısı 2872 oldu

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından geçen 20 Ocak günü Türkiye'nin sınır hattı ile bölgedeki güvenlik ve istikrarın sağlanması, bölge halkının teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarılması amacıyla Suriye’nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG'li ve DEAŞ'lı teröristlere yönelik başlatılan 'Zeytin Dalı Harekâtı'nda 46'ncı güne girildi.

Genelkurmay Başkanlığı, teröristlere ait hedeflerin kara ve hava operasyonlarıyla imha edilmesiyle sürdürülen harekâtın başından bu yana, 95'i son 24 saatte olmak üzere toplam 2 bin 872 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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