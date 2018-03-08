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Afrin'de öldürülen terörist sayısı 3055'e yükseldi

Mehmetçik, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere ağır darbeler vurmaya devam ediyor.

AA | 08.03.2018 - 09:36..
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Afrin'de öldürülen terörist sayısı 3055'e yükseldi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Amerikan destekli teröristlere karşı başlattığı Zeytin Dalı Harekatı kararlılıkla devam ediyor.

ADIM ADIM AFRİN'E

Bölgede huzur ve barış ortamını sağlamak için operasyonlarını sürdüren Mehmetçik, teröristlerin kalleş planlarını bozdu.

Havadan ve karadan düzenlenen operasyonlarla ağır darbe alan örgüt, Mehmetçik karşısında kaçmaktan başka çare bulamadı.

SAYI 3 BİNİ GEÇTİ

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 3055 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

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