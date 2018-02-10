taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
113.590
USD
3,8225
EURO
4,6841
ALTIN
161,57
PETR
62,5800

Afrin'de öldürülen YPG'li sayısı

TSK: "Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1141 olmuştur."

AA | 10.02.2018 - 09:59..
  1. Haberler
  2. Gündem
Afrin'de öldürülen YPG'li sayısı

Afrin'de öldürülen YPG'li sayısı

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığınca gerçekleştirilen hava harekatıyla terör örgütleri PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzisi olarak kullanılan 36 hedef imha edildi.

Bölgeden elde edilen bilgilere göre, bugün 79 terörist etkisiz hale getirildi.

ÖLDÜRÜLEN TERÖRİST SAYISI 1141 OLDU

Harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı 1141'e ulaştı.

Hava ve kara ateş destek vasıtalarıyla desteklenen kara harekatının, planlandığı şekilde başarıyla devam ettiği bildirildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
NASA çalışanı Serkan Gölge'ye FETÖ'den hapis cezası

NASA çalışanı Serkan Gölge'ye FETÖ'den hapis cezası

79
Tillerson operasyonun durdurulmasını isteyecek

Tillerson operasyonun durdurulmasını isteyecek

107
ABD'nin YPG'li teröristlere verdiği silahlar imha edildi

ABD'nin YPG'li teröristlere verdiği silahlar imha edildi

26
Şehit babası Afrin için başvuruda bulunmuş

Şehit babası Afrin için başvuruda bulunmuş

26
İsrail ordusu göstericilere saldırdı: 97 yaralı

İsrail ordusu göstericilere saldırdı: 97 yaralı

66
Afrin'de yaralanan asker memleketine götürüldü

Afrin'de yaralanan asker memleketine götürüldü

8
Salih Müslim: ABD arkamızda durdu

Salih Müslim: ABD arkamızda durdu

66
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM