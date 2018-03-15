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Afrin'de PKK tiyatrosu

TSK'nın Afrin'de gösterdiği performans, bölgedeki terörü bitirme noktasına geldi. Operasyonda başarı elde edemeyen PKK kendini tiyatroya adadı ancak görünüşe göre orada da başarılı olamayacaklar...

Haber Merkezi | 15.03.2018 - 12:05..
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Afrin'de PKK tiyatrosu

TSK'nın Afrin'de gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı 2'nci ayına girmeden amacına ulaşma noktasına geldi. Teröristleri bölgeden temizleyerek bölgeyi tamamen terörden arındırma amacına çok yaklaşan TSK ve ÖSO, amacından saptırılmaya çalışılıyor. Hem de kirli oyunlarla...

Afrin'de PKK tiyatrosu

Afrin'de PKK tiyatrosu ViDEO

YENİ BİR SİVİL VURULUYOR YALANI

TSK'nın büyük bir hassasiyetle gerçekleştirdiği operasyon, İHA'ların hassas gözlemi ve ince top, roket, füze atışlarıyla devame ediyor. Operasyon nedeniyle oldukça zor zamanlar eçiren PKK, sahada elde edemediği kazanımları, kirli oyunlarla toparlamaya çalışıyor.

Siviller vuruluyor yalanını en başından beri sürdüren PKK, bu sefer de bir tiyatro ile bu yalanı tescilledi. Kötü bir oyunculuk ile bir hastane odasında gerçekleştirilen senaryoda "sözde" vurulan çocuk ve siviller bulunuyor.

BANDAJLI EŞOFMAN, TAKILMAMIŞ SERUM...

PKK'nın tiyatroculuğu da tıpkı askerlikleri gibi berbat. Öyle ki yazılan senaryoda oynanan oyunculuk mantık hatalarını içeriyor. Sözde TSK'nın saldırılarına maruz kalan siviller yaralı halde yataklarda yattığı görülürken, burada yatan bir kadının bacağındaki bandajın, giydiği eşofmanın üzerinden uygulandığı görülüyor.

Afrin'de PKK tiyatrosu

Yaraya uygulanmayan bandaj gibi bir diğer mantık hatası da yine sözde yaralı bir kadına takılan serum. Serum alıyormuş gibi görünen kadının yanıbaşında bulunan hortumun seruma takılı olmadığı görülüyor.

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