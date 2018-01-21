Afrin'de PKK'lılar etkisiz hale getiriliyor

PYD/PKK Afrin için "Türkiye gelsin biz bekliyoruz" mesajlarıyla gözdağı vermeye çalışıyordu. "Bir gece ansızın" başlatılan operasyon teröristleri adeta bozguna uğrattı. Teröristlerin attığı kahramanların naraları, yerlerini adeta komedi filmlerine bırakıyor.
TERÖRİSTLER TESLİM OLUYOR
Afrin'de terörist köylerine baskın gerçekleştiren ÖSO birlikleri, TSK ile ele geçirdikleri bir köyde 3 teröristi teslim aldı.
Canlı olarak ele geçirilen teröristler yere yatırılarak etkisiz hale getirilirken, PKK'lı teröristlerin üzerlerinden örgüte ait bilgi, belgeler, koordinatlar vehaberleşme araçlarının bulundu.
PYD'LİLER DAĞILIYOR
Afrin'e girilmeden önce Türkiye'ye gözdağı vermeye çalışan teröristler, TSK'nın bölgeye girmesiyle dağılmaya başladı. Türk ordusunun ilerleyişi ile can derdine düşen teröristler kaçamayacağını anlayınca birer birer teslim olmaya başladı.