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Afrin'de PKK'lılar etkisiz hale getiriliyor

Afrin'de TSK'nın başlattığı harekat tüm hızıyla devam ediyor. Büyük bir titizlikle yürütülen operasyon kapsamında PYD/PKK saflarında görev alan 3 terörist, teslim alınarak etkisiz hale getirildi.

Haber Merkezi | 21.01.2018 - 16:02..
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Afrin'de PKK'lılar etkisiz hale getiriliyor

PYD/PKK Afrin için "Türkiye gelsin biz bekliyoruz" mesajlarıyla gözdağı vermeye çalışıyordu. "Bir gece ansızın" başlatılan operasyon teröristleri adeta bozguna uğrattı. Teröristlerin attığı kahramanların naraları, yerlerini adeta komedi filmlerine bırakıyor.

Afrin'de PKK'lılar etkisiz hale getiriliyor

TERÖRİSTLER TESLİM OLUYOR

Afrin'de terörist köylerine baskın gerçekleştiren ÖSO birlikleri, TSK ile ele geçirdikleri bir köyde 3 teröristi teslim aldı.

Canlı olarak ele geçirilen teröristler yere yatırılarak etkisiz hale getirilirken, PKK'lı teröristlerin üzerlerinden örgüte ait bilgi, belgeler, koordinatlar vehaberleşme araçlarının bulundu.

Afrin'de PKK'lılar etkisiz hale getiriliyor

PYD'LİLER DAĞILIYOR

Afrin'e girilmeden önce Türkiye'ye gözdağı vermeye çalışan teröristler, TSK'nın bölgeye girmesiyle dağılmaya başladı. Türk ordusunun ilerleyişi ile can derdine düşen teröristler kaçamayacağını anlayınca birer birer teslim olmaya başladı.

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