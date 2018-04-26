Afrin'de PKK'nın karargah evi bulundu

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu'nun devam ettirdiği çalışmalarda yüzlerce patlayıcı imha edildi. Bölge kontrolü tamamen Türkiye'nin elinde bulunurken tespit - imha çalışmaları sürüyor.

PKK KARARGAHI BULUNDU

Bugüne kadar teröristlerin geride bıraktığı yüzlerce tuzaklanmış patlayıcıyı imha eden TSK birlikleri, Afrin'in kırsalındaki Yukarı Meski köyündeki incelemelerinde terör örgütünün 'sözde' karargâh olarak kullandığı bir evi belirledi.

Evin avlusundaki kontrollerde 3 uzun namlulu tüfek ile çok sayıda mermi ele geçiren askerler, bunun yanı sıra 10 fünye, kamera, telsiz, 'sözde' haritalar ile çeşitli örgütsel dokümana da el koydu.

TSK birliklerinin özgürleştirilen Afrin merkezi ile kırsalındaki denetimlerinin devam ettiği