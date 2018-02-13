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Afrin'de PKK/YPG'nin sivil yalanı

Sosyal medyada Türk askeri hakkında karalama kampanyası başlatan terör sevicilerin yalanlarını bölgede çekilen bir fotoğraf ortaya çıkardı.

Haber Merkezi | 13.02.2018 - 07:44..
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Afrin'de PKK/YPG'nin sivil yalanı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Türkiye'nin sınırını teröristlerden ardındırmak için başlattığı Zeytin Dalı Harekatı 25. gününe girdi.

MEHMETÇİK'İ DURDURAMAYACAKSINIZ

Bölgede karadan ve havadan operasyonlar düzenlenirken, Türk askerinin ilerleyişini durdurmak için yüzlerce yalan ortaya

Sosyal medyadan servis edilen yalanlar üzerinden Türk askerine karşı kirli bir algı operasyonu düzenlemeye kalkanlar, bölgede sivillerin hedef alındığı yalanını savunuyor. Ancak gerçek başka.

TERÖRİSTLERİN YENİ NUMARASI

Sivil hassasiyeti taşıyan Türk askeri bu yüzden bölgedeki ilerleyişini daha dikkatli bir şekilde sürdürüyor. Bu hassasiyeti gören PKK/YPG'li teröristler, militanlarına sivil kıyafetler giydirdi.

BUNLAR MI SİVİL

Afrin'in merkezinde çekilen bir fotoğrafta ise, tüm teröristlerin sivil gibi giyindiği, hepsinin elinde de uzun namlulu silahların olduğu görülüyor.

Afrin'de PKK/YPG'nin sivil yalanı

PKK'nın sosyal medya yalanları haberi

Afrin'de PKK/YPG'nin sivil yalanı

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