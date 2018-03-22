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Afrin'de şehit düşen Antalyalı şehidin paylaşımı

Bugün Afrin'de el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Antalyalı Er Muhittin Talha Çalışkan'ın yazın yaptığı ve futbolcu-şehit karşılaştırması paylaşımı yürekleri dağladı.

DHA | 22.03.2018 - 17:38..
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Suriye'nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında bugün el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen 3 askerden sözleşmeli er Muhittin Talha Çalışkan'ın Antalya'nın Kepez ilçesinde oturan ailesine şehadet haberi, Kepez Kaymakamı Hamdullah Suphi Özgödek, Antalya Merkez Komutanı Albay Haklan Eroğlu, Kepez İlçe Emniyet Müdürü Murat Baz tarafından sağlık görevlileri eşliğinde verildi.

AİLESİ GÖZYAŞI DÖKTÜ

Çamlıbel Mahallesi'nde oturan şehidin annesi Melike, kardeşleri lise öğrencileri Rumeysa ve Baha gözyaşı döktü. Şehadet haberini alan ailenin yakınları ve komşuları da şehidin evine geldi. Belediye ekipleri tarafından şehidin evine ve oturduğu sokağa Türk bayrakları asıldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi ise şehidin evinin önüne taziye çadırı kurdu.

Afrin'de şehit düşen Antalyalı şehidin paylaşımı

DUVARA TERTİBİNİ YAZDI

1.5 yıldır sözleşmeli er olan Muhittin Talha Çalışkan'ın, vatani görevini yapmadan önce evinin bahçe duvarına adının baş harfleriyle birlikte '96/2 MTÇ' yazdığı görüldü. Aslen Burdur Bucaklı olan ve Antalya'da oturan şehidin babası Arif Çalışkan'ın, 5 yıl önce rahatsızlığı nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi.

Afrin'de şehit düşen Antalyalı şehidin paylaşımı

ŞEHİDİN PAYLAŞIMI

Şehit Çalışkan sosyal medyadaki hesabında yaptığı bir paylaşımda ise 'Futbolcu milli takımdan çıkar son dakika olur, asker vatan için ölür altyazı olur' ifadelerine yer verdi. Bu gece Antalya'ya getirilecek şehidin cenazesi, yarın memleketi Burdur'un Bucak ilçesindeki Hacısarılar Şehitliği'nde toprağa verilecek.

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