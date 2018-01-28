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Afrin'de şehit düşen askerin evinde yas

Teröristlerle çatışmada şehit olan Piyade Komando Uzman Çavuş Ali Gümüş'ün şehit haberi, Mersin'in Mut ilçesindeki baba ocağına ulaştı.

İHA | 28.01.2018 - 05:31..
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Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Afrin’e düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı’nda teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Komando Uzman Çavuş Ali Gümüş’ün, Mersin’in Mut ilçesindeki baba ocağına acı haber ulaştı. Acı haberin ardından yakınları ve komşuları şehidin evine akın etti. Binanın önünde bir ambulans da hazır bekletilirken, şehidin evi ve sokağı Türk bayraklarıyla donatıldı.

Üç gün önce telefonda konuşmuştuk diyen şehidin babası Mükremin Gümüş, “Bir sıkıntımız yok demişti. İki gündür de telefonuna ulaşılamıyordu.” dedi.

Afrin'de şehit düşen askerin evinde yas

Afrin'de şehit düşen askerin evinde yas

Afrin'de şehit düşen askerin evinde yas

Afrin'de şehit düşen askerin evinde yas

Afrin'de şehit düşen askerin evinde yas

Afrin'de şehit düşen askerin evinde yas

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