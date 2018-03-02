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Afrin'de şehit olan Arif Demirel yazın evlenecekti

Afrin'de şehit olan 8 askerimizden, 24 yaşındaki Jardarma Uzman Çavuş Arif Demirel'in haberi Kastamonu'daki ailesine ulaştı.

DHA | 02.03.2018 - 00:23..
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Afrin'de şehit olan Arif Demirel yazın evlenecekti

Zeytin Dalı Harekatı'nda teröristlerle girilen çatışmada 24 yaşındaki Jardarma Uzman Çavuş Arif Demirel şehit oldu. Acı haber şehidimizin İnebolu'daki ailesine ulaştı.

Afrin'de şehit olan Arif Demirel yazın evlenecekti

KASTAMONU'YA ATEŞ DÜŞTÜ

Şehit Demirel'in köyde yaşayan annesi Serpil ve babası Aydın Demirel, nişanlısı Rukiye Çekirdek ve 2 kardeşine acı haber İnebolu Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy, İnebolu Belediye Başkanı Engin Uzuner ve askeri yetkililer tarafından yanlarındaki sağlık ekipleri kontrolünde verildi.

Afrin'de şehit olan Arif Demirel yazın evlenecekti

30 AĞUSTOS'A NİKAH TARİHİ ALMIŞLARDI

Yakınları, şehit Jandarma Uzman Çavuş Arif Demirel'in geçtiğimiz Eylül ayında Rukiye Çekirdek ile nişanlandığını ve 30 Ağustos 2018 tarihine nikah günü aldıklarını söyledi.

Acı haberin ardından şehidin ailesinin yaşadığı Dibek köyündeki evine Türk Bayrağı asıldı, yakınları ve köylüler taziye ziyaretine geldi.

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