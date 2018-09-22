Afrin, YPG/PKK terör örgütünün elindeyken çocuklar eğitim göremiyorlardı. Şimdi Zeytin Dalı Harekatı'yla terörden temizlenen Afrin'de sınıflar doldu.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın tamir ettirdiği ve tadilatını yaptırdığı 40 okulda eğitime başlandı. Öğrencilerin kitap ve kırtasiye ihtiyaçlarını da Türkiye karşılıyor.

BİR AY İÇİNDE TÜM OKULLAR FAALİYETE GEÇECEK

Hatay İl Milli Eğitim Müdürü Kemal Karahan, "Bugün itibariyle 40 okul, 470 öğretmen, 12 bin 400 öğrencimize eğitim-öğretime başladık. Bir ay içerisinde tüm 'Zeytindalı' eğitim bölgesindeki okullarımızı faaliyete geçirmiş olacağız." dedi.

TRT Haber'in haberine göre Afrinliler durumdan memnun. Huzur ve güven ortamına kavuşan bölgede çocuklar da okullarına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

OKUL SAYISININ BİR AY İÇİNDE 180'E ULAŞMASI HEDEFLENİYOR

Faaliyete giren okullara Gençlik ve Spor Bakanlığı da el attı. Okulun bahçelerine basketbol potaları ve spor alanları yapılıyor. Okul sayısının bir ay içinde 180'e ulaşması hedefleniyor.

Afrinli çocuklar yıllar sonra okullarına kavuştu VİDEO