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PKK'lı teröristler sivillerin arasında gizlenmeye çalıştı

Türk Silahlı Kuvvetlerince Suriye'nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında sivillerin arasında gizlenmeye çalışırken yakalanan iki terörist tutuklandı.

AA | 27.02.2018 - 12:17..
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afrin

Hudutlarda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin bölgesinde YPG/PKK-DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla TSK tarafından 20 Ocak'ta başlatılan Zeytin Dalı Harekatı devam ediyor.

SİVİLLERİN ARASINA GİZLENDİLER

Harekat kapsamında Afrin kırsalında ilerleyen Türk askerleri, teröristlerden temizlenen bir bölgede sivillerin arasına gizlenmeye çalışan YPG/PKK'lı iki teröristi fark etti.

ÇOBAN YALANI

Yakalanarak Türkiye'ye getirilen teröristlerin, çoban olduklarını, bölgeye hayvan bakmak için geldiklerini iddia ederek askerleri yanıltmaya çalıştıkları belirlendi.

TUTUKLANDILAR

Telefonlarında terör örgütü YPG/PKK'ya ait dokümanlar bulunan teröristler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiler.

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