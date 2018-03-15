İbrahim Kalın açıkladı: Afrin'de sona doğru

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Rusya: Türkiye ile aramızı açmaya çalışıyorlar

Rusya ve Türkiye arasındaki ilişkileri bozmaya çalışan bir İngiltere ile karşı karşıya olunduğunu belirten Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy, "Bunu başaramayacaklar" dedi.