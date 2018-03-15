İbrahim Kalın açıkladı: Afrin'de sona doğru

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 20 Ocak'ta başlattığı Zeytin Dalı Harekatı, 55. gününe girdi.
AFRİN KUŞATILDI
Havadan ve karadan düzenlenen operasyonlarla örgüte büyük darbeler vuran TSK, Afrin'i kuşatma altına aldı.
HAREKATTA SON DURUM
Harekat kararlılıkla devam edereken; Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, TRT Haber ve Spor Yayınları Dairesi Başkanı Yaşar Taşkın Koç'un canlı yayın konuğu oldu.
İbrahim Kalın: PKK Avrupa'nın yeni neonazisidir ViDEO
YÜZDE 70'İNDE GÜVENLİK SAĞLANDI
Son duruma ilişkin bilgileri veren Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Afrin'in yüzde 70'inde güvenliğin sağlandığını duyurdu.
"PKK, AVRUPA'NIN YENİ NEONAZİSİDİR"
Afrin'in merkezinin kısa sürede temizlenmesini öngördüklerini belirten Kalın, örgütün Avrupa'da Türklere yönelik düzenlediği saldırıları hatırlattı.
Geçtiğimiz hafta Almanya'da 1 gün içerisinde Türklere yönelik 10 saldırının aynı anda düzenlendiğini ifade eden Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü, "PKK, Avrupa'nın yeni neonazisidir" diye konuştu.
Avrupa'dan gelerek terör örgütü saflarına katılan Avrupalıların olduğuna dikkat çeken İbrahim Kalın, önce bunun engellenmesi gerektiğini kaydetti.