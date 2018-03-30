taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
115.122
USD
3,9557
EURO
4,8787
ALTIN
168,70
PETR
69,4400

Afrin'de tarihi eserler TSK'nın korumasında

Afrin ilçe merkezinin 15 kilometre güneyindeki Brat köyünde, tarihi eserler, Zeytin Dalı Harekatı'ndan önceki halini koruyor.

AA | 30.03.2018 - 18:40..
  1. Haberler
  2. Kültür Sanat
Afrin'de tarihi eserler TSK'nın korumasında

Beşşar Esed rejiminin haber ajansı SANA'nın Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) hava saldırılarında tahrip ettiğini ileri sürdüğü Brat köyündeki tarihi eserler, TSK ve ÖSO tarafından korunuyor.

ESERLER KORUNUYOR

Afrin ilçe merkezinin 15 kilometre güneyindeki Brat köyünde, tarihi eserlerin herhangi bir saldırıya uğramadığını kanıtlıyor.

Afrin'deki tarihi kilise ve manastır koruma altında VİDEO

Afrin'de tarihi eserler TSK'nın korumasında

Juliana Kilisesi ile Brat Manastırı'nın görüntülerinde, eserlerin harekat başlamadan önceki halini muhafaza ettiği fark ediliyor.

"FİTNE SOKMAK İÇİN YALAN ATTILAR"

Eserleri koruma altında tutan Özgür Suriye Ordusu bileşenlerinden Hamza Tümeni komutanlarından Ebu Abdul, AA'ya yaptığı açıklamada, "Esed rejimi bizlerin tarihi eserleri yakıp yıktığını savundu. Fitne sokmak için bu haberleri çıkardı. Gördüğünüz gibi eserlere hiçbir şekilde zarar verilmedi." diye konuştu.

Afrin'de tarihi eserler TSK'nın korumasında

Afrin'de tarihi eserler TSK'nın korumasında

4-5. yüzyıllara ait olan Brat ve bazı çevre köylerdeki tarih eserler, 2011 yılında Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından dünya kültür mirası listesine alınmıştı.

Afrin'de tarihi eserler TSK'nın korumasında

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Siirt'te 6 korucu şehit oldu

Siirt'te 6 korucu şehit oldu

249
MİT'in Kosova'daki FETÖ üyelerini yakalama anı

MİT'in Kosova'daki FETÖ üyelerini yakalama anı

88
CHP'den Fransa'ya: Haddini bil

CHP'den Fransa'ya: Haddini bil

169
Kaliforniya'daki Volkswagen mezarlığı

Kaliforniya'daki Volkswagen mezarlığı

135
MİT'in operasyonu Kosova'da görevden almalar getirdi

MİT'in operasyonu Kosova'da görevden almalar getirdi

142
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a tepki

75
Temel Karamollaoğlu'nun Che Guevara pozu

Temel Karamollaoğlu'nun Che Guevara pozu

206
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM