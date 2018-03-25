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Afrin'de temizlik çalışmaları sürüyor

Afrin'de mayın arama faaliyetleri tüm hızıyla devam ederken, 9 askerimiz şehit düştüğü Bilal köyü yakınlarına 1083 Şehitler Ölmez Tepesi'ne şehit askerlerin isimleri yazıldı.

AA | 25.03.2018 - 16:18..
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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Özgür Suriye Ordusu desteğiyle Afrin'i terörden temizlemek için başlattığı Zeytin Dalı Harekatı başarıyla sürüyor.

AFRİN HUZURA KAVUŞTU

Afrin bölgesini tamamen kontrol altına alan güvenlik güçleri, bölgede el yapımı patlayıcı ve mayın arama tarama çalışmalarını sürdürüyor.

Afrin'de temizlik çalışmaları sürüyor

TUZAKLAR TEMİZLENİYOR

Komandolar, teröristlerin Afrin'de kullandıkları binaları tek tek ortaya çıkarıyor. Çalışmalara, Polis Özel Harekat timlerinin yanı sıra güvenlik korucuları da katılıyor.

ŞEHİTLER ÖLMEZ TEPESİ

Öte yandan Bornova Jandarma Komando Tugay Komutanlığı'na bağlı ekipler, 1 Mart'ta 9 komandonun şehit düştüğü Bilal Köyü yakınlarındaki "1083 Şehitler Ölmez Tepesi"ne şehit askerlerinin isminin yazıldığı tabelayı astı.

Afrin'de temizlik çalışmaları sürüyor

Afrin'de temizlik çalışmaları sürüyor

Afrin'de temizlik çalışmaları sürüyor

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