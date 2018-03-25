Afrin'de temizlik çalışmaları sürüyor

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Özgür Suriye Ordusu desteğiyle Afrin'i terörden temizlemek için başlattığı Zeytin Dalı Harekatı başarıyla sürüyor.
AFRİN HUZURA KAVUŞTU
Afrin bölgesini tamamen kontrol altına alan güvenlik güçleri, bölgede el yapımı patlayıcı ve mayın arama tarama çalışmalarını sürdürüyor.
TUZAKLAR TEMİZLENİYOR
Komandolar, teröristlerin Afrin'de kullandıkları binaları tek tek ortaya çıkarıyor. Çalışmalara, Polis Özel Harekat timlerinin yanı sıra güvenlik korucuları da katılıyor.
ŞEHİTLER ÖLMEZ TEPESİ
Öte yandan Bornova Jandarma Komando Tugay Komutanlığı'na bağlı ekipler, 1 Mart'ta 9 komandonun şehit düştüğü Bilal Köyü yakınlarındaki "1083 Şehitler Ölmez Tepesi"ne şehit askerlerinin isminin yazıldığı tabelayı astı.