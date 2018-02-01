Afrin'de DEAŞ'lı teröristler PKK için savaşıyor

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin'e yönelik harekatı sonucu sıkışan terör örgütü PYD/PKK-YPG, çareyi DEAŞ üyesi teröristlerde arıyor. Tutuklu olan terör örgütü DEAŞ mensupları, TSK desteğindeki Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) birlikleri ile çatışmaları koşuluyla bulundukları cezaevlerinden salıverildi. Bu kapsamda yaklaşık 400 DEAŞ üyesi terörist, özellikle Afrin'in güneyindeki Cinderes bölgesine götürüldü.

Bölgedeki güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, terör örgütü PYD/PKK-YPG, Suriye'de artık etkisi kalmayan DEAŞ ile kirli pazarlıklar içine girdi.

DEAŞ'lı teröristler, Rakka'dan ABD-PYD gözetiminde çıkarken

400 DEAŞ'LI TERÖRİST CİNDERES'E GÖTÜRÜLDÜ

Terör örgütü PYD/PKK-YPG, DEAŞ üyesi bazı teröristleri "cezadan kurtulacakları, vatandaşı oldukları ülke tarafından takip edilmeyecekleri ve isimlerinin terör listesinden çıkarılacağı" vaatleriyle kendi saflarına katılmaya ikna etti. Bunun üzerine tutuklu olan terör örgütü DEAŞ mensupları, "Zeytin Dalı Harekatı" kapsamında TSK desteğindeki ÖSO birlikleri ile çatışmaları koşuluyla bulundukları Afrin, Rakka ve Deyrizor'daki cezaevlerinden serbest bırakıldı. Yerel kaynaklar, söz konusu teröristlerin sayısının yaklaşık 400 civarında olduğunu belirtti.

ASKER VE SİVİLLERE TERÖR SALDIRISI HAZIRLIĞI

Özellikle Afrin'in güneyindeki Cinderes bölgesine çok sayıda DEAŞ'lı teröristin getirildiği, bunların terör örgütü PYD/PKK-YPG üyeleriyle hareket ederek TSK unsurları ve sivil insanları hedef alarak terör eylemleri gerçekleştirmek üzere hazırlık halinde oldukları öğrenildi.

Ayrıca terör örgütü üyeleri Suriye'nin diğer bölgelerinden Afrin'e, silah, araç ve terörist kaydırarak bölgeyi takviye etmeye çalıştığı, zorla çocukları ailelerinden kopararak silah altına almaya devam ettiği ve terörist sayısını artırma gayreti içinde bulunduğu belirtildi.