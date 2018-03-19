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Afrin'de terör örgütünün tuzakladığı binada patlama

YPG'den temizlenen Afrin ilçe merkezindeki 4 katlı binada meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 7 sivil ile 4 ÖSO mensubu yaşamını yitirdi.

AA | 19.03.2018 - 10:29..
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Afrin'de terör örgütünün tuzakladığı binada patlama

afrin

ÖSO güçlerinin Ahmed Şahavi Mahallesi'ndeki 4 katlı binada arama yaptıkları sırada teröristlerce tuzaklanan bomba infilak etti.

11 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Patlamada ilk belirlemelere göre 7 sivil ile 4 ÖSO mensubu hayatını kaybetti. Çevredeki çok sayıda bina ve araç da zarar gördü.

Patlamanın etkisi gün ağarınca ortaya çıktı. Patlamanın meydana geldiği noktada 4 metre derinliğinde çukur oluştuğu ve birçok binanın kullanılamaz hale geldiği görüldü.

Patlamada iki yeğenini kaybeden Nasır Fuad, olay yerine gelerek cenazelerinin yanında gözyaşı döktü ve terör örgütüne Kürtçe lanet etti.

"GİTTİLER DİYE SEVİNİYORDUK.."

Teröristlerin birçok evi bu şekilde tuzakladıklarına dikkati çeken Fuad, "Onlardan olmayan insanların evlerine bomba ve mayın döşemişler. Gittiler diye seviniyorduk ama giderken bizi rahat bırakmadılar. Yeğenlerimin ailesi çok kötü durumda, ne yapacağımızı bilemiyoruz. Cesetleri dahi alamıyoruz." ifadelerini kullandı.

ÖSO mensubu Fadıl Randav da arkadaşlarını şehit vermenin üzüntüsünü yaşadığını belirterek, "Kardeşlerimiz binalarda terörist olup olmadığına bakıyordu. İçeri girdiklerinde patlama olmuş. Cesetler hala içeride. Zaten oluşan çukuru görüyorsunuz. Teröristlerin tek amacı insanları öldürmek. Allah arkadaşlarımızın şehadetini kabul etsin." diye konuştu.

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