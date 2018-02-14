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Afrin'de terörist cenazeleri bir bir kaldırılıyor

Türk Silahlı Kuvvetleri, Zeytin Dalı Harekatı ile Afrin'deki teröristleri yüzer yüzer öldürüyor. Bugüne kadar öldürülen terörist sayısı ise 1485'e yükseldi.

Haber Merkezi | 14.02.2018 - 15:46..
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Afrin'de terörist cenazeleri bir bir kaldırılıyor

Türk Silahlı Kuvvetleri 20 Ocak tarihinde başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'na tüm hızıyla devam ediyor.

TSK, AFRİN'İ ABLUKAYA ALDI

TSK ve ÖSO güçleri adım adım Afrin merkezine ilerlerken, teröristler ise bölgede ablukaya alınmış bir durumda.

HER GÜN TERÖRİST GÖMÜLÜYOR

Amerika'nın desteğiyle Suriye'nin kuzeyini işgal eden YPG'li teröristler ise TSK ve ÖSO'nun karşısında çaresiz kalmış durumda.

Zeytin Dalı Harekatı ile öldürülen teröristler ise cenaze törenleri ile toplu mezarlara gömülüyor. Bugün de geçiş töreni eşliğinde düzenlenen cenaze törenindeki şişman terörist ise dikkat çekti.

Afrin'de terörist cenazeleri bir bir kaldırılıyor

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