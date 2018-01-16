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Afrin'de teröristler bayraklarını indirdi

Afrin operasyonu için sınırın sıfır noktasında hazırlıklarını yapan Türk Silahlı Kuvvetleri, teröristlere korku saldı.

AA | 16.01.2018 - 19:07..
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Afrin'de teröristler bayraklarını indirdi

Türkiye'nin hudut güvenliğini sağlamak ve sınır hattını terör örgütlerinden temizlemek amacıyla olası harekatın konuşulduğu bugünlerde, Afrin bölgesinde terör örgütü PYD/PKK mensuplarınca bir dizi değişikliğe gidildiği Kilis'in Suriye sınırından görülüyor.

TANKLARI GÖRDÜLER, BEZ PARÇALARINI SAKLADILAR

Kilis'e bağlı Akçabağlar ve Demirışık köylerinden, terör örgütü PYD/PKK'nın işgali altında bulunan Afrin'deki değişiklikler objektiflere yansıdı.

Afrin'de teröristler bayraklarını indirdi

Sınırın karşı tarafında terör örgütü PYD/PKK mensuplarının kullandığı mevzilerde önceden görülen örgütü simgeleyen bez parçalarının Afrin'e olası harekat öncesi yerinde olmadığı gözlendi.

DİREKLER BOŞ

Yaklaşık 5 ay öncesine kadar 5 Rus bayrağının görülebildiği bölgede şu sıralar sadece bir Rus bayrağının dalgalandığı görüldü. Bölgede daha önce bayrakların asıldığı direklerin ise boş durduğu objektiflere yansıdı.

Afrin'de teröristler bayraklarını indirdi

Afrin'de teröristler bayraklarını indirdi

Öte yandan, örgütün işgali altındaki bölgede özellikle tepedeki hakim noktalara betondan gözetleme kulelerinin inşa edildiği görüldü.

TANKLAR SINIRDA HAZIR

Terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı PYD’nin bulunduğu bölgenin karşısındaki Kilis ve Hatay sınırındaki kritik bölgelere tank ve fırtına obüs topları sevk edildi. Askeri sevkiyatların peyderpey devam edeceği bildirildi.

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Afrin'de teröristler bayraklarını indirdi

Afrin'de teröristler bayraklarını indirdi


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