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Afrin'de teröristler cesetlerini toprağa saklıyor

Zeytin Dalı Harekatı ile Afrin'de ablukaya alınan teröristler her geçen gün daha da azalıyor. Büyük kayıplar yaşayan teröristler cesetlerini gizleyerek, diğer teröristleri mevzide tutmaya çalışıyor.

İHA | 18.02.2018 - 18:47..
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Afrin'de teröristler cesetlerini toprağa saklıyor

Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrin'de başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nda 30. güne girdi.

Zeytin Dalı Harekatı'nda Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu güçleri, terör örgütü PKK/PYD-YPG’ye büyük kayıplar verdiriyor.

TERÖRİSTLER KÖŞEYE SIKIŞTI

Havadan uçaklar terör hedeflerini vururken, karadan ise obüsler ve topçular hedeflere bomba yağdırıyor. Türk askerleri ve ÖSO birliklerinin ilerleyişi karşısında elindeki bölgeleri bir bir kaybeden terör örgütü, mevzilerden kaçan diğer teröristleri yerinde tutabilmek için her yolu deniyor.

Afrin'de teröristler cesetlerini toprağa saklıyor

CESETLERİ GİZLİYORLAR

Verilen kayıpları gizleyerek ön tarafa sürdüğü teröristlerin kaçmasını engellemeye çalışan terör örgütü, cesetlerin üzerini taş ve toprakla örtüyor.

TERÖRİSTLER KISKACA ALINDI

Terör örgütünün bu şekilde yaşadığı büyük kayıpları gizlemeye çalıştığı öğrenildi. Afrin kırsalını teröristlerden bir bir arındıran Türk askeri ve ÖSO güçleri, cesetlerin yerini tespit ederek terör örgütünün ne kadar büyük bir kayıp verdiğini gün yüzüne çıkarıyor.

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